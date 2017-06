Golden State Warriors wint NBA-titel voor tweede keer in drie jaar

Beide teams stonden de afgelopen twee seizoenen ook tegenover elkaar in de strijd om de titel. In 2015 won de formatie uit Californië, vorig jaar ging de titel na een fraaie comeback naar Cleveland.

Het team van LeBron James maakte toen een 3-1 achterstand goed, maar een herhaling van dat huzarenstukje zat er dit jaar niet in.

Het is de vijfde NBA-titel in de clubgeschiedenis voor Golden State. Eerder werd de ploeg uit Oakland kampioen in 1947, 1956, 1975 en 2015. De titel van dit jaar werd overtuigend gepakt, want in de play-offs leed Golden State slechts één nederlaag. De overige zestien duels werden in winst omgezet.

Durant

In de vijfde wedstrijd van de NBA-finals groeide de 28-jarige Durant uit tot de grote man. De small forward, die vorig jaar overkwam van Oklahoma City Thunder, was maandag goed voor 39 punten en werd na de wedstrijd verkozen tot de meest waardevolle speler van de finale. Durant scoorde gemiddeld 35,2 punten in de finalestrijd.

Overigens speelde de grote man van de Cavaliers, LeBron James, maandag ook niet slecht in de Oracle Arena. Hij maakte 41 punten, pakte dertien rebounds en leverde acht assists, maar dat was dus niet genoeg voor winst.

Na het eerste kwart leidde Cleveland nog wel met 37-33, maar de thuisploeg sloeg terug in het tweede kwart en nam daarin afstand: 71-60. De Cavaliers slaagden er niet meer in die achterstand goed te maken.

Stephen Curry, net als Durant sterspeler van Golden state, maakte 34 punten en ook hij had zo een belangrijk aandeel in de beslissende zege van de Cavaliers.