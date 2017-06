Pittsburgh Penguins wint Stanley Cup voor tweede jaar op rij

Pittsburgh Penguins is daarmee de eerste ploeg in negentien jaar die zijn titel prolongeert.

De 2-0 zege in Nashville zondag was niet onbetwist. Bij de eerste treffer aan het einde van de derde periode van Patric Hornqvist protesteerde Nashville, omdat de Zweedse doelpuntenmaker de puck via de rug van keeper Pekka Rinne in het doel werkte. Maar na het bekijken van de videobeelden keurde de arbitrage de treffer goed.

Kort daarna besliste Carl Hagelin de wedstrijd door de 2-0 aan te tekenen.





Crosby

Sidney Crosby van de Penguins werd uitgeroepen tot meest waardevolle speler van de NHL. Vorig seizoen viel die eer de 29-jarige Canadees ook al ten deel.

Het is de vijfde titel in totaal voor de Pittsburgh Penguins. Ook in 1991, 1992, 2009 en 2016 was de ploeg uit Pennsylvania de beste.