De Witte en Douma plaatsen zich voor WK bij FBK Games

De 24-jarige Vlaardingse dook voor het eerst in haar carrière onder de 52 seconden. Haar tijd van 51,93 was ook ruim onder de limiet van 52,10.

De Witte eindigde in haar race als derde achter de Poolse winnares Justyna Swiety (51,15) en de Canadese Carine Muir (51,65).

Haar jongere zus Laura de Witte (21) kwam als vijfde over de finish in 52,28, een dikke persoonlijke toptijd.

Ook Richard Douma bemachtigde in het FBK-stadion een ticket voor de WK. De 24-jarige Zaandammer liep onder de limiet op de 1500 meter. Zijn 3.35,92 was exact acht honderdsten sneller dan de vereiste tijd.

Alsadik Mikhou uit Burundi won de race in 3.31,34, de beste mondiale tijd van dit jaar op de 1500 meter. Douma rende als tiende over de meet. Vorig jaar verraste Douma met de vierde plaats bij de EK in Amsterdam.

Hassan

Sifan Hassan zag een dappere poging haar eigen Nederlands record op de 1500 meter te verbeteren stranden op de meet. De 24-jarige geboren Ethiopische rondde een indrukwekkende solo af in 3.56,14.

Dat is wel de beste tijd van de wereld in dit jaar, maar net boven haar nationale recordtijd van 3.56,05.

Schippers

Dafne Schippers kwam al vroeg in actie in de estafette. De 24-jarige Utrechtse liep met haar team naar de tweede plaats op de 4x100 meter in 43,02.

Eefje Boons was de startloopster, ze gaf het stokje aan Schippers, die het vervolgens overhandigde aan Naomi Sedney. Jamile Samuel maakte het af.

De 43,02 was iets rapper dan de 43,17 waarmee het Oranje-kwartet in april bij de World Relays op de Bahama’s vierde werd en zich verzekerde van een ticket voor de WK.

Schippers verschijnt zondag nogmaals op de baan, op de 100 meter. Het Duitse sprintkwartet was in Hengelo de snelste in 42,25.