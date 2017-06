Schippers wint 100 meter in Hengelo, De Witte en Douma naar WK

De Utrechtse had als doel om onder de elf seconden te lopen, maar slaagde daar net niet in omdat ze te maken had met tegenwind (11.08).

Schippers was donderdag bij de Diamond League in Rome een tiende sneller op de kortste sprintafstand.

Lisanne de Witte kwalificeerde zich op de 400 meter voor de WK in augustus in Londen. De 24-jarige Vlaardingse dook voor het eerst in haar carrière onder de 52 seconden. Haar tijd van 51,93 was ook ruim onder de limiet van 52,10.

De Witte eindigde in haar race als derde achter de Poolse winnares Justyna Swiety (51,15) en de Canadese Carine Muir (51,65). Haar jongere zus Laura de Witte (21) kwam als vijfde over de finish in 52,28, een dikke persoonlijke toptijd.

Ook Richard Douma bemachtigde in het FBK-stadion een ticket voor de WK. De 24-jarige Zaandammer liep onder de limiet op de 1500 meter. Zijn 3.35,92 was exact acht honderdsten sneller dan de vereiste tijd.

Alsadik Mikhou uit Burundi won de race in 3.31,34, de beste mondiale tijd van dit jaar op de 1500 meter. Douma rende als tiende over de meet. Vorig jaar verraste Douma met de vierde plaats bij de EK in Amsterdam.

Hassan

Sifan Hassan zag een dappere poging haar eigen Nederlands record op de 1500 meter te verbeteren stranden op de meet. De 24-jarige geboren Ethiopische rondde een indrukwekkende solo af in 3.56,14. Dat is wel de beste tijd van de wereld in dit jaar, maar net boven haar nationale recordtijd van 3.56,05 uit juli 2015.

Hassan liet zich twee rondjes gangmaken door een zogeheten ‘haas’, maar nam toen zelf het initiatief. Ze versnelde door tot aan de finish en sloeg een gat van bijna vijf seconde met haar eerste achtervolgster, de Ethiopische Besu Sado.

Hassan imponeerde donderdag ook al in Rome met een tijd van 3.56,22. Het publiek in Hengelo rekende daardoor op een aanval op haar eigen Nederlands record. "Ik had het zelf niet in mijn hoofd; ik wilde er vooral een fantastische wedstrijd van maken voor de toeschouwers", zei ze aan de finish.

De race in Rome zat ook nog in haar lichaam, erkende ze. "Ik voelde in de laatste ronde dat de kracht langzaam wegvloeide. Het verraste me toch dat ik zo dicht bij die recordtijd uitkwam, dus er is toch wel lichte teleurstelling. Maar aan de andere kant: twee keer binnen vier dagen zo’n toptijd is wel een opsteker."

Kupers

Thijmen Kupers steeg boven zichzelf uit. De 25-jarige Doetinchemmer zegevierde op de 800 meter in 1.44,99. Het was de eerste keer dat hij de middenafstand onder de 1.45 liep. Zijn oude toptijd stond op 1.45,23.

Kupers had een sterk eindschot. Hij slaagde erin op het laatste rechte stuk zijn concurrenten ruim voor te blijven. De veelvoudig Nederlands kampioen is al zeker van deelname aan de WK.