'Cavs' breken records tegen Warriors en mogen blijven hopen op NBA-titel

De titelverdediger won in de nacht van vrijdag op zaterdag met 137-116 in de vertrouwde Quicken Loans Arena en bracht de achterstand in de best-of-seven-serie daarmee terug tot 1-3.

Golden State Warriors had de eerste drie onderlinge ontmoetingen in de NBA-finale winnend afgesloten en heeft daardoor nog altijd maar één overwinning nodig voor het kampioenschap. De nederlaag was pas de eerste na vijftien opeenvolgende zeges in de play-offs.

Aan de hand van LeBron James en Kyrie Irving sleepten de Cavaliers er in elk geval nog een vijfde duel uit. Het duo was samen goed voor 71 punten. Kevin Love voegde er ook nog 23 toe aan het totaal.

Cleveland brak daarnaast de nodige records in het spektakelstuk in Ohio. Nooit eerder noteerde een ploeg 24 driepunters in één finaleduel. Ook 49 punten in het eerste kwart en 86 punten in een helft is een unicum in een NBA-finale.

James

James noteerde bovendien een zogenoemde 'triple-double'; in de dubbele cijfers in ten minste drie categorieën. Naast 31 punten bracht de sterspeler ook 11 assists en 10 rebounds op het scorebord in Cleveland.

De 32-jarige forward, die zijn zevende finale op rij en achtste in totaal speelt, pakte daarmee een record van Magic Johnson af. De NBA-legende kwam in zijn loopbaan tot acht triple-doubles in de Finals, maar James staat nu op negen.

​In de nacht van de maandag op dinsdag staat de vijfde ontmoeting in de best-of-seven op het programma. De Warriors kunnen de klus dan klaren door het beslissende vierde punt binnen te slepen in de eigen Oracle Arena in Oakland.

Het is al het derde jaar op rij dat de 'Cavs' en Golden State Warriors tegenover elkaar staan in de NBA-finale. In 2015 won de formatie uit Californië, vorig jaar ging de titel na een fraaie comeback naar Cleveland.