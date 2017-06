Schippers erkent dat ze nog stap moet zetten op honderd meter

"Ik kwam hier voor de winst, dus daar ben ik blij mee. De race en de start waren oké. Ik moet nu weer een stap verder zetten", aldus Schippers tegenover de NOS.

De 24-jarige Utrechtse won de race in 10,99 voor Marie-Josée Ta Lou (11,03) uit Ivoorkust. Olympisch kampioene Elaine Thompson deed niet mee.

"Mijn start was oké, maar daarna miste ik een paar passen. Gelukkig kwam ik er toen weer in en kon ik de versnelling ook inzetten. Ik liep zo goed als helemaal ontspannen."

FBK-games

De tijd van Schippers in Rome was niet haar beste van dit seizoen. De Nederlandse liep eerder dit jaar in Californië al 10,95.

Schippers loopt zondag alweer haar volgende 100 meter, als ze aan de start verschijnt van de FBK-games in Hengelo.

"Het is fijn om nu een paar races achter elkaar te hebben. Op de honderd meter heb je tijd nodig om erin te komen. Dit weekend hoop ik in Hengelo weer iets sneller te lopen. Dit was een goede stap daarnaartoe."