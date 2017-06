Warriors na miraculeuze derde winst op Cavaliers dicht bij NBA-titel

De Warriors maakten in de slotminuten in de Quicken Loans Arena in Cleveland een achterstand van zes punten goed. De formatie van coah Steve Kerr nam daarmee een 3-0 voorsprong en heeft nog één zege nodig om de titel te grijpen.

Het leek er woensdagavond in Cleveland op dat de thuisploeg aan de hand van LeBron James en Kyrie Irving de stand zou terugbrengen naar 2-1. James maakte 39 punten en elf rebounds en Irving 38 punten en zes rebounds. Met nog enkele minuten te spelen stonden de Cavaliers met 113-107 voor.

Enkele snelle punten en een driepunter van Kevin Durant in de laatste minuut bracht Golden State echter ineens weer op voorsprong. Die achterstand kon de thuisploeg niet meer goedmaken.

Viervoudig NBA-topscorer Durant, die bezig is aan zijn eerste seizoen bij de Warriors, vertolkte in de eerste twee ontmoetingen ook al een hoofdrol en was verguld met zijn late driepunter. "Ik keek alleen maar naar de onderkant van het net. Ik werk al mijn hele leven aan het perfectioneren van die worp."

Het is het derde jaar op rij dat de Warriors en Cavaliers in de NBA-finale tegenover elkaar staan. In 2015 pakten de Warriors de titel en vorig jaar was de club uit Ohio de beste ploeg. Het vierde duel is vrijdag.

Cleveland-sterspeler James is bezig aan zijn achtste NBA-finale en zijn vierde in dienst van zijn huidige werkgever. Hij streed eerder vier keer met Miami Heat in de eindstrijd. In 2012, 2013 en 2016 pakte hij met zijn club de titel.