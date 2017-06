Van Gerwen en Van Barneveld blij met eerherstel op World Cup of Darts

"Ja, natuurlijk hebben we dat hiermee gedaan", zei Van Barneveld voor de camera van RTL7.

Op het Nederlandse koppel stond dit jaar geen maat. Van Gerwen en Van Barneveld wonnen in de eindstrijd van Wales (3-1) en schakelden bovendien Engeland uit in de halve finales (2-0).

"We waren best wel compleet", aldus Van Barneveld. "Helemaal in de dubbelpartijen. Dat was echt niet normaal. Dat was gewoon echt bizar hoe goed we daarin waren. Niemand die ook maar enigszins in de buurt wist te komen van ons niveau."

Ook Van Gerwen kon zijn geluk niet op met de overwinning in Frankfurt, die de Nederlanders niet alleen een fraaie bokaal opleverde, maar ook nog eens bijna 70.000 euro aan prijzengeld.

"Dit voelt lekker. Winnen is altijd fijn. Dit is ook gewoon een belangrijk toernooi. Je wil natuurlijk alles winnen en ik ben er heel blij mee en trots op dat we dat vandaag met zijn tweeën konden doen."

"Het blijft toch een wereldtitel", vulde Van Barneveld zijn partner aan. "We begonnen misschien niet als de grote favoriet aan het toernooi, want dat was Schotland, omdat zij als eerste waren geplaatst en wij als derde."

Dankbaar

Van Barneveld was Van Gerwen ook uiterst dankbaar dat hij vrijdag in de eerste ronde tegen Tsjechië ondanks een voetblessure aan de oche verscheen.

"We hadden die dag veel tegenslag. Om half acht 's avonds kreeg ik het bericht dat hij toch zou gaan spelen. Ik ben hem enorm dankbaar dat hij heeft doorgebeten. Ik ken hem ook niet anders. Hij blijft vechten en er vol voor gaan."

Van Gerwen had ook lovende woorden over voor Van Barneveld. "Ik heb lekker staan spelen en Raymond ook. Af en toe ging het iets minder bij hem, maar wanneer het moest, ook in de finale tegen Gerwyn Price, stond hij er weer. Daar gaat het om."