Warriors winnen opnieuw ruim van Cavaliers in tweede duel NBA-finale

De ploeg uit Californië won het eerste duel al met 113-91. De finale gaat volgens het principe best-of-seven, zodat de Warriors nog twee zeges nodig hebben.

Kevin Durant was zondag opnieuw de grote man bij de Warriors. Hij tekende voor 33 punten en greep ook nog eens dertien rebounds. Samen met Stephen Curry (32) en Klay Thompson (22) maakte hij 87 van de 132 punten voor de winnende ploeg.

LeBron James, de grote vedette van de Cavaliers, bleef steken op 29 punten. ''Ik vond ons beter spelen dan in het eerste duel'', bleef hij na afloop positief. ''We moeten even kijken wat we moeten doen om het derde duel wel te winnen.''

Beide ploegen ontmoeten elkaar woensdag opnieuw, dan spelen de Cavaliers thuis. Het vierde duel staat vrijdag op het programma.

Het is het derde jaar op rij dat Golden State en Cleveland in de NBA-finale tegenover elkaar staan. In 2015 pakten de Warriors de titel, vorig jaar was de ploeg uit Ohio de beste. Le Bron James speelt zijn achtste NBA-finale. Hij streed eerder vier keer met Miami Heat voor de titel.