Oranje-Rood na ruime winst in finale Euro Hockey League

Na het eerste kwart leidde de ontketende ploeg van coach Lucas Judge al met 4-0. De treffers van Oranje-Rood kwamen op naam van Mink van der Weerden (twee), Joep de Mol, Teun Beins, Niek van der Schoot, Jelle Galema, Milan van Baal en Benjamin Stanzl.

Oranje-Rood speelt zondag in de finale tegen het verrassende Rot-Weiss Köln, dat in de achtste finales in april in Eindhoven titelhouder Kampong uitschakelde.

De Duitse ploeg was zaterdag in België met 5-3 te sterk voor thuisploeg KHC Dragons. Rot-Weiss eindigde in de EHL tot dusver nooit hoger dan de vierde plek.

Oranje-Rood viel een maandje geleden buiten de play-offs om de Nederlandse titel. Met een triomf in de EHL wil de club uit Eindhoven het seizoen alsnog waardig afsluiten.