Mannen Oranje-Rood en vrouwen Den Bosch in Europese hockeyfinale

Oranje-Rood was in het Belgische Brasschaat veel te sterk voor Wimbledon uit Engeland: 8-0. Na het eerste kwart leidde de ontketende ploeg van coach Lucas Judge al met 4-0.

De treffers van Oranje-Rood kwamen op naam van Mink van der Weerden (twee), Joep de Mol, Teun Beins, Niek van der Schoot, Jelle Galema, Milan van Baal en Benjamin Stanzl.

Oranje-Rood speelt zondag in de finale tegen het verrassende Rot-Weiss Köln, dat in de achtste finales in april in Eindhoven titelhouder Kampong uitschakelde.

De Duitse ploeg was zaterdag in België met 5-3 te sterk voor thuisploeg KHC Dragons. Rot-Weiss eindigde in de EHL tot dusver nooit hoger dan de vierde plek.

Oranje-Rood viel een maandje geleden buiten de play-offs om de Nederlandse titel. Met een triomf in de EHL wil de club uit Eindhoven het seizoen alsnog waardig afsluiten.

Den Bosch

Den Bosch versloeg voor eigen publiek het Engelse Surbiton HC met duidelijke cijfers: 7-1. Aanvoerster Maartje Paumen, die haar laatste toernooi speelt voor de Brabantse club, kwam drie keer tot scoren. De andere treffers van de superieure thuisploeg kwamen op naam van Margot van Geffen (twee), Sian Keil en Maartje Krekelaar.

Den Bosch speelt maandag in de finale tegen UHC Hamburg. De Duitse ploeg won in de andere halve finale van Amsterdam. Na de reguliere speeltijd was de eindstand 2-2. Hamburg zegevierde in de shoot-outs met 3-1.

Amsterdam had de nederlaag aan zichzelf te wijten. De Nederlandse ploeg gaf in de slotfase een voorsprong van 2-0 weg.

Voor Amsterdam kwamen Charlotte Vega en Kitty van Male tot scoren. In de laatste minuut bracht Celine Wilde de gelijkmaker op haar naam en die klap kwam de ploeg van coach Rick Mathijssen in de shoot-outs niet meer te boven.