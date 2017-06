Volleyballers niet opgewassen tegen China in World League

De ploeg van bondscoach Gido Vermeulen kon goed meekomen met de Chinezen, maar kwam net tekort voor de overwinning. De setstanden waren 27-29, 25-23, 22-25 en 23-25.

Oranje verspeelde tegen China in de eerste set een voorsprong van 14-10. China kwam in de tweede set ook knap terug van een achterstand van (6-1). Nederland slaagde er toch nog in die set te winnen. In de derde en vierde set presteerde China net iets constanter.

Oranje opende vrijdag de World League nog met een ruime zege op Egypte (3-0). Zondag wacht er nog een ontmoeting met Turkije.

Groep 2 bestaat in totaal uit twaalf landen. De eerste drie plaatsen zich voor de Final Four in Australië. Daarin staat promotie naar het hoogste niveau op het spel.

Nederland speelt volgend weekeinde in Tsjechië en sluit de groepsfase van 16 tot en met 18 juni af in Den Haag.