Van Gerwen moest 'door pijngrens heen' met slijmbeursontsteking

Het Nederlandse koppel won met 5-1 overtuigend van Tsjechië, maar het had niet veel gescheeld of Van Gerwen was niet aan de oche verschenen in de Eissporthalle in het Duitse Frankfurt am Main.

De Brabantse wereldkampioen kampt met een pijnlijke slijmbeursontsteking en was ten einde raad, erkent hij voor de camera van RTL7. "Ik mankeer niks aan mijn handen, maar dit doet veel met me natuurlijk."

"Ik heb vanaf gisterenmiddag heel veel last gehad. Dat wil je natuurlijk niet. Dan wil je alles op alles zetten om toch te kunnen spelen. Dat heb ik gedaan en ik ben blij dat het heel goed uitpakt. Al heb ik natuurlijk wel last met lopen, maar uiteindelijk moet ik de pijlen met m'n armen gooien."

Doorzetter

Van Gerwen besloot daarom naar eigen zeggen door de pijngrens heen te gaan. "Vanochtend kon ik gewoon niet spelen. Dan baal je als een stekker. Ik wist op dat moment natuurlijk niet wat het was."

"Ik heb een paar specialisten gezien en die hebben me echt fantastisch geholpen. Zij hebben er ook voor gezorgd dat ik hier vanavond kon staan, zonder hen lukte het gewoon niet. Ik heb er geen spijt van dat ik dit heb gedaan, ik ben een doorzetter."

Zijn maatje Van Barneveld vreesde in de aanloop naar de partij tegen Tsjechië dat Van Gerwen af zou zeggen. "Ik zag 'm vanmiddag aankomen in de hotellobby en dacht: oe, dat ziet er niet goed uit. Ik ben de hele tijd op de hoogte gehouden en zelfs tot kwart voor acht vanavond wist ik nog niet waar ik aan toe was."

"Maar Michael is een bijter en geeft nooit op", weet 'Barney'. "Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor z'n maat en z'n land. Daar heb ik ontzettend veel waardering voor, want die jongen heeft echt enorm veel pijn."

IJs

Het Nederlandse duo eindigde uiteindelijk met een gemiddelde van 109 per beurt. "Ik denk dat wij elkaar fantastisch aanvoelden en ook gewoon een goede wedstrijd hebben neergezet", analyseert Van Gerwen.

"Al speelden die Tsjechen echt niet slecht hè", vult de 50-jarige Hagenaar aan. "We weten niet zoveel van die jongens, maar dat was helemaal niet zo slecht."

Zaterdag wacht een ontmoeting met de Verenigde Staten in de achtste finales. "Nu heb ik toch weer 24 uur tot ik m'n volgende wedstrijd speel en dat is gewoon heel belangrijk", aldus Van Gerwen. "Ik heb die tijd even nodig om m'n voet te laten te rusten. Heel veel ijs erop en dan komt het helemaal goed."

Vorig jaar verloor Nederland de finale van de Engeland. Phil Taylor en Adrian Lewis waren toen met 3-2 te sterk in de finale.