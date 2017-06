Van Gerwen en Van Barneveld naar tweede ronde World Cup of Darts

Het Nederlandse duo, dat als derde is geplaatst op het prestigieuze toernooi, was met 5-1 veel te sterk voor Frantisek Humpula en Karel Sedlacek uit Tsjechië.

In aanloop naar de partij was het even onzeker of Van Gerwen, de nummer een van de wereld, kon spelen. De 28-jarige Brabander kampt met een voetblessure, maar trad toch aan tegen de Tsjechen, zij het met zichtbare pijn en moeite. "Mar ik mankeer niets aan mijn handen", zei hij. Met Van Barneveld haalde hij gemiddeld ruim 109 punten per beurt.

Zaterdag nemen Van Gerwen en Van Barneveld het in de tweede ronde op tegen de Verenigde Staten. De Amerikanen Darin Young en Larry Butler versloegen in de openingsronde Italië met 5-1.

Engeland

Naast Nederland en de VS drongen Canada, Oostenrijk, Zuid-Afrika, Brazilië, Duitsland en Engeland door tot de tweede ronde. Donderdag deden Singapore (dat stuntte tegen Schotland), Griekenland, Rusland, Ierland, Spanje, België, Australië en Wales hetzelfde.

De winnaars van de tweede ronde staan in de kwartfinales, die samen met de halve eindstrijd en de finale op zondag worden gespeeld. De uiteindelijke winnaar verdient omgerekend ruim 342.000 euro.

Vorig jaar ging de eindzege naar Engeland, dat aantrad met Adrian Lewis en Phil Taylor. In de huidige editie speelt Lewis samen met Dave Chisnall.