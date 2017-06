Durant leidt Warriors naar overtuigende zege in eerste duel NBA-finale

Zonder hoofdcoach Steve Kerr, die vanwege rugklachten nog steeds niet klaar is om zijn team te coachen, stonden de Warriors bij rust met 60-52 voor. In het derde kwart (33-20) sloeg de thuisploeg een beslissend gat met de Cavaliers van sterspeler LeBron James.

Durant was met 38 punten, 8 rebounds en 8 assists de uitblinker in zijn eerste NBA-finaleduel voor de Warriors. De forward, die in 2012 met Oklahoma City Thunder de strijd om de titel verloor van de Miami Heat van James, maakte als vierde NBA-speler ooit minimaal 25 punten in zijn eerste zes finalewedstrijden.

Stephen Curry, tweevoudig meest waardevolle speler (MVP) van de NBA, kwam mede door zes driepunters uit op 28 punten. Ook noteerde de point guard van de Warriors 10 assists en 6 rebounds.

Record

De Cleveland Cavaliers leunden zoals meestal op James, die zijn zevende NBA-finale op rij en zijn achtste in totaal speelt. De 32-jarige superster was goed voor 28 punten, 15 rebounds en 8 assists, maar hij raakte bal ook liefst acht keer kwijt. Zijn ploeggenoot Kevin Love kwam tot 15 punten en 21 rebounds.

James doorbrak nog wel de grens van zesduizend punten en scherpte zo zijn eigen puntenrecord in de play-offs van de NBA aan tot 6023. Onlangs verbeterde hij het record van basketballegende Michael Jordan, die in zijn lange carrière tot 5987 punten kwam in de play-offs.

Volgens Durant speelden de Warriors ondanks de overtuigende overwinning nog lang niet op de toppen van hun kunnen. "We kunnen nog veel beter spelen dan vanavond, maar we zijn meer dan tevreden met de overwinning."

Golden State is nog steeds ongeslagen deze play-offs; de kampioen van 2015 heeft nu dertien wedstrijden op rij gewonnen. "Zij zijn de beste ploeg die ik ooit gezien heb", stelde Cavaliers-coach Tyronn Lue. "Ze breken record na record."

Best-of-seven

De tweede wedstrijd in de best-of-sevenseries is in de nacht van zondag of maandag, ook in Oakland.

Golden State Warriors en Cleveland Cavaliers staan voor het derde jaar op rij in de NBA-finale. Het kwam nog niet eerder voor dat twee teams elkaar drie jaar achter elkaar treffen in de eindstrijd van de Amerikaanse basketbalcompetitie. In 2015 won de ploeg uit Oakland, vorig jaar was Cleveland de sterkste.

Schema NBA-finale (Nederlandse tijden)

Maandag 5 juni, 02.00 uur: Wedstrijd 2 in Oakland

Donderdag 8 juni, 03.00 uur: Wedstrijd 3 in Cleveland

Zaterdag 10 juni, 03.00 uur: Wedstrijd 4 in Cleveland

Indien nodig:

Dinsdag 13 juni, 03.00 uur: Wedstrijd 5 in Oakland

Vrijdag 16 juni, 03.00 uur: Wedstrijd 6 in Cleveland

Maandag 19 juni, 02.00 uur: Wedstrijd 7 in Oakland