'Dominantie Cavaliers en Warriors zorgt voor superhype bij NBA-finale'

De tussenstand in de groeiende rivaliteit tussen de Warriors en de Cavaliers is 1-1. Twee jaar geleden won Golden State de best-of-sevenserie met Cleveland met 4-2, terwijl de Cavaliers vorig jaar terugkwamen van een 3-1 achterstand en zo de eerste NBA-titel uit de clubhistorie pakten.

Geert Hammink, die tussen 1993 en 1996 acht NBA-duels speelde - waaronder drie voor de Warriors - en nu co-commentator is bij Ziggo Sport, kijkt aan de hand van vijf vragen vooruit naar Warriors-Cavaliers, de eerste keer dat twee teams elkaar voor het derde jaar op rij treffen in de NBA Finals.

Golden State Warriors won tot nu toe al zijn twaalf play-offduels dit seizoen, terwijl Cleveland Cavaliers slechts één van zijn dertien wedstrijden verloor. Is de dominantie van deze twee ploegen slecht voor de NBA?

"Ik denk het niet. In de jaren tachtig had je een echte rivaliteit tussen de Los Angeles Lakers van Magic Johnson en de Boston Celtics van Larry Bird. Zij troffen elkaar regelmatig in de finale en dat maakte de NBA juist populair. Daarna kreeg je een 'dynastie' van de Chicago Bulls van Michael Jordan, die zes kampioenschappen wonnen in acht jaar en dat was ook absoluut niet negatief voor de NBA."

"Hadden de conference-finales dit jaar spannender mogen zijn? Ja, absoluut. Maar het lijkt erop dat de dominantie van de Warriors en de Cavaliers in deze play-offs alleen maar bijdraagt aan de 'superhype' over de finale. Ik kan me niet herinneren dat er eerder zoveel geëvalueerd en geschreven is over een finale als dat er afgelopen week gedaan is."

Cleveland Cavaliers-superster LeBron James staat voor het zevende jaar op rij in de NBA-finale, iets wat eerder alleen in de jaren vijftig en zestig gepresteerd is door zes spelers van de Boston Celtics. Hoe bijzonder is deze reeks van James?

"Ik denk dat het misschien wel de meest ongelooflijk reeks ooit is in NBA-basketbal. Ik ben een fan van James. Op het veld is hij dominant, offensief en defensief. Ik vind hem ook beter dan de topspelers van de Warriors; Kevin Durant en Stephen Curry. Buiten het veld ben ik het niet honderd procent eens met alles wat hij zegt, maar hij uit zich altijd respectvol en met passie. Hij heeft ook nog nooit een schandaal gehad."

In Amerika houden ze ervan om lijstjes te maken van de beste basketballers aller tijden. Michael Jordan staat op de meeste van die lijstjes bovenaan. Kan James hem evenaren of voorbijgaan als de Cavaliers deze finale winnen?

"Ik heb tegen Jordan gespeeld, heb hem in levenden lijve gezien en dat was natuurlijk ongelooflijk. Nu heb je James, die in principe een zelfde soort spel speelt en hetzelfde atletische vermogen heeft, maar tien centimeter langer is en 25 kilo zwaarder."

"Ik denk dat Jordan nog steeds gezien moet worden als de 'GOAT' (Greatest Of All Time, de beste aller tijden, red.) maar ik denk wel dat James een kans maakt om die titel ooit over te nemen. Ik vind het altijd lastig om verschillende tijdperken te vergelijken, maar ik vind dat James zeker in deze discussie hoort. Het zal afhangen van wat hij de komende vier jaar gaat doen."

Golden State Warriors vestigde afgelopen zomer alle aandacht op zich door Kevin Durant, een van de beste basketballers ter wereld, toe te voegen aan zijn toch al ijzersterke selectie. Heeft Durant het spel van de Warriors ook echt beter gemaakt?

"Wat de Warriors al goed deden, doen ze door Durant nog beter. Het atletische en snelle spel, het schieten vanuit het niks."

"Maar de zwakte die ze de afgelopen jaren al hadden, is ook groter geworden. Om Durant te kunnen aantrekken, hebben ze veel moeten weggeven. Alle lange mannen moesten weg. Daar kregen ze centers Zaza Pachulia en JaVale McGee voor terug, maar die spelen gemiddeld samen slechts 24 minuten per duel. In de andere helft van de wedstrijd komen de Warriors wat mij betreft kilo's en kracht tekort."

"Starters Durant, Curry en Klay Thompson kunnen niemand verdedigen onder het bord. Draymond Green en Pachulia kunnen dat wel, maar buiten die twee zijn de Warriors superlicht qua spiermassa en kilo's. En dat kan nog weleens een probleem worden tegen de Cavaliers."

Wat is jouw voorspelling voor de NBA-finale?

"Ik las vandaag de voorspellingen van 25 Amerikaanse experts en slechts vier daarvan kozen voor de Cavaliers. Maar ik denk dat Cleveland gaat winnen. Als iedereen gezond blijft, dan denk ik dat de Cavaliers een betere kans hebben op de titel."

"Het spel van de Warriors is superaantrekkelijk voor de gemiddelde kijker. Het is free flowing, losjes. En dat gaat vaak ook heel goed. Maar hun type spel blijft iedere keer een klein gokje. Met topspelers als Curry, Durant, Thompson en Green minimaliseer je dat gokje, maar het blijft een gokje.Het spel van de Cavaliers is stabieler, je weet iedere wedstrijd wat je krijgt."

"Als beide teams op hun best spelen, is het misschien wel zo dat de Golden State Warriors beter zijn. Maar dat losse spel en het vertrouwen op de driepunter van Golden State is gewoon gevaarlijk. Ik denk dat de Cavaliers met een gezonde James, Kevin Love Kyrie Irving en Tristan Thompson minder wisselvallig zijn."

Schema NBA-finale (Nederlandse tijden)

Vrijdag 2 juni, 03.00 uur: Wedstrijd 1 in Oakland

Maandag 5 juni, 02.00 uur: Wedstrijd 2 in Oakland

Donderdag 8 juni, 03.00 uur: Wedstrijd 3 in Cleveland

Zaterdag 10 juni, 03.00 uur: Wedstrijd 4 in Cleveland

Als nodig:

Dinsdag 13 juni, 03.00 uur: Wedstrijd 5 in Oakland

Vrijdag 16 juni, 03.00 uur: Wedstrijd 6 in Cleveland

Maandag 19 juni, 02.00 uur: Wedstrijd 7 in Oakland