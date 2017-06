Li Jie op WK tafeltennis naar achtste finale tegen olympisch kampioene

In de derde ronde versloeg de Nederlandse de ongeplaatste Amerikaanse Zhang Lily. Li Jie is de nummer 14 van de plaatsingslijst. Ze had vijf games nodig: 15-13, 5-11, 11-4, 11-4 en 11-9.

Li Jie wacht in de vierde ronde een loodzware opgave. De Chinese Ding Ning is de volgende tegenstandster. De linkshandige speelster is de olympisch kampioene van Rio de Janeiro en de nummer één van de wereld.

Li Jie, eerder dit jaar winnaar van de Europese Top 16, kwam donderdag in het dubbelspel niet meer in actie. Haar Poolse partner Li Qian moest zich ziek afmelden.