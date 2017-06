'Winnares' Elfstedentocht 1941 en 1947 overleden

Er was in die jaren nog geen wedstrijdbeleid voor vrouwen waardoor Hutting-Kooistra niet geregistreerd is als winnares van de zevende en negende Elfstedentocht.

Bij de zesde editie, in 1940, reed Sjoerdje Faber als eerste vrouw ooit de Elfstedentocht uit. De toen 15-jarige Hutting-Kooistra mocht niet van start gaan omdat haar vader haar te jong vond.

In 1941 reed ze de tocht alsnog en kwam ze na elf uur en negen minuten over de finish. Hutting-Kooistra, die naar eigen zeggen reed op "een groot bord havermout en wat broodjes kaas in de jas", was daarmee acht minuten sneller dan de in 1998 overleden Faber.

Bij de Elfstedenticht van 1947 was Hutting-Kooistra opnieuw sneller dan Faber. Ook in 1942 en 1954 haalde ze de finish, maar toen kwam ze niet als eerste vrouw over de meet.

Seinstra

In 1985 was er voor het eerst officieel een vrouwelijke winnaar van de Elfstedentocht. Lenie van der Hoorn ging de boeken in als de eerste winnares. Tineke Dijkshoorn won in 1986 en de derde en voorlopig laatste vrouwelijke winnaar was Klasina Seinstra in 1997.

Jongstleden april overleed de winnaar van de Elfstedentocht van 1947. Jan W. van der Hoorn werd 93 jaar.