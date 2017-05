Haase verliest kansloos van Nadal, ook Hogenkamp strandt in Parijs

Waar Haase er zeven jaar geleden op Wimbledon in zijn eerste confrontatie met Nadal op een Grand Slam-toernooi nog een spannende vijfsetter van wist te maken, slaagde hij er woensdag op het centre court in Parijs niet in een set te pakken tegen de Spaanse wereldtopper: 6-1, 6-4 en 6-3.

Haase bereikte zondag nog eenvoudig de tweede ronde van Roland Garros door in drie sets af te rekenen met de Australiër Alex de Minaur. Tegen Nadal had Haase geen enkel uitzicht op de overwinning.

De nummer vier van de plaatsingslijst, negenvoudig winnaar van het Franse evenement, trok de eerste set al binnen 26 minuten naar zich toe (6-1).

Haase, de mondiale nummer 46, bood in de tweede set meer tegenstand en sloeg zeven meer winners dan in het eerste bedrijf. Nadal had echter aan een van zijn twee gecreëerde breakpoints genoeg om de voorsprong te pakken en zijn marge in sets naar twee te vergroten (6-4).

Break

In de derde set pakte Haase zelfs even de voorsprong, maar heel lang kon hij daar niet van genieten. Nadal brak hem op 3-2 en kreeg bij 5-3 op de service van de Nederlander een matchpoint.

Haase sloeg op dat cruciale moment een dubbele fout, waardoor hij zijn avontuur op Roland Garros in mineur afsloot.

Nadal neemt het in de derde ronde op tegen de Georgiër Nikoloz Basilashvili, de nummer 63 van de wereld.

Hogenkamp

Eerder op woensdag verloor Richel Hogenkamp in eveneens de tweede ronde met 6-3 en 6-4 van de Belgische Elise Mertens. Ondanks de nederlaag mag de Doetinchemse terugkijken op een geslaagd toernooi.

Ze won drie partijen in de kwalificatie en debuteerde in het hoofdschema met een fraaie zege op Jelena Jankovic, de voormalige aanvoerster van de wereldranglijst.

Door de goede prestaties debuteert Hogenkamp over anderhalve week voor het eerst in de top honderd van de WTA-ranking. Ze is nu de mondiale nummer 105.

Eerder op de dag verloor ook Kiki Bertens in de tweede ronde. De halvefinaliste van vorig jaar ging verrassend onderuit tegen de Amerikaanse Catherine Bellis, waardoor het vrouwentoernooi verder gaat zonder Nederlandse speelsters.

Pilletje

Hogenkamp kon haar uitschakeling deels wijten aan haar fysiek. In de eerste set tegen Mertens moest de verzorging op de baan komen en kreeg ze een pilletje. Ze verloor die set met 6-3.

Aan het begin van de derde set knapte Hogenkamp op. Ze brak Mertens en kwam op een 3-0 voorsprong. Daarna was het weer Mertens die de dienst uitmaakte en met 5-4 voor kwam.

De nummer zestig van de wereld brak Hogenkamp vervolgens opnieuw. Ze won de tweede set daardoor met 6-4 en maakte zo een einde aan het eerste avontuur van Hogenkamp op Roland Garros.