Murray hoopt dat Australian Open maatregelen neemt na homo-uitspraak Court

"Ik zie niet in waarom iemand een probleem heeft met het feit dat twee mensen die van elkaar houden met elkaar trouwen", zei Murray in Parijs, waar hij actief is op Roland Garros.

"Twee mannen of twee vrouwen, dat is geweldig. Ik zie niet in waarom dat een probleem zou zijn, dat zijn andermans zaken niet. Iedereen zou dezelfde rechten moeten hebben."

"Maar als er actie moet worden ondernomen na haar uitspraken, dan kunnen we beter voor het toernooi iets regelen", vindt de nummer één van de wereld. "Ik denk niet dat je als speler tijdens een Grand Slam daarmee bezig zou moeten zijn."

Ingezonden brief

De streng christelijke Court (74) uitte vorige week middels een ingezonden brief in de krant West Australian haar onvrede over Qantas. De Australische luchtvaartmaatschappij is openlijk voorstander van het homohuwelijk in het land.

Court meldde dat ze Qantas "waar mogelijk" zou mijden. "Ik geloof in het huwelijk als een verbond tussen man en vrouw, zoals omschreven in de bijbel", schreef Court vorige week.

Virgin Airlines, de andere grote luchtvaartmaatschappij van Australië, gaf samen met Qantas en negentien andere grote bedrijven in een gemeenschappelijke verklaring aan voorstander te zijn van het huwelijk tussen gelijke seksen.

Die verklaring riep weerstand op in Australië. Qantas-directeur Alan Joyce kreeg eerder deze maand tijdens een toespraak een taart in zijn gezicht gedrukt.

Boycot

Oud-tennisster Martina Navratilova riep voor Murray al op tot maatregelen tegen Court. De meervoudig Grand Slam-winnares vindt dat de naam van Court niet langer verbonden kan zijn aan de tweede baan op Melbourne's Park, waar elk jaar in januari de Australian Open wordt gespeeld.

De lesbische Samantha Stosur dreigde al met een boycot van de baan. De Australische is momenteel de nummer 22 van de wereld.

In de Australische politiek wordt al lange tijd gesproken over de invoering van het homohuwelijk, maar tot dusverre werd er nog geen wet aangenomen.