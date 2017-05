Alonso verbaast zichzelf met sterk optreden bij Indy 500

Formule 1-coureur Alonso moest de strijd met nog twintig van de tweehonderd ronden te gaan staken vanwege een kapotte Honda-motor. Tot dat moment reed hij steevast in de top tien en ging hij zelfs een aantal ronden aan de leiding.

"Ik wilde mezelf hier bewijzen en uitdagen. Ik wist wel dat ik de snelste van iedereen kan zijn in een Formule 1-wagen, maar niet dat ik ook de snelste van iedereen kan zijn in een Indycar", liet de 35-jarige Alonso weten.

De Indy 500 was voor Alonso dit seizoen een eenmalig uitstapje in zijn jacht op de 'Triple crown of motorsports', het winnen van de Grand Prix van Monaco, de 24 uur van Le Mans en de Indianapolis 500.

Tot dusver won hij alleen de GP van Monaco. De race door de straten van Monte Carlo liet hij zondag schieten om mee te doen aan de Indy 500.

Geen spijt

Alonso, tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1, had geen spijt van die keuze. "Ik had in Monaco hooguit vijfde of zesde kunnen worden. Dat is niet te vergelijken met wat ik in Indianapolis heb meegemaakt. Ik heb Monaco niet gemist."

Op 11 juni keert Alonso gewoon weer terug bij McLaren in de Formule 1, wanneer de Grand Prix van Canada op het programma staat.

De winst bij de Indy 500 ging naar de 40-jarige Takuma Sato. Hij schreef geschiedenis door de legendarische race als eerste Japanner ooit op zijn naam te schrijven.