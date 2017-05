Sato wint Indianapolis 500, imponerende Alonso valt uit

Alonso moest met nog twintig van 200 ronden te gaan opgeven met een kapotte Honda-motor. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen Formule 1 maakte wel grote indruk tijdens zijn debuut op Indy.

Sato (40), rijdend voor hetzelfde Andretti-team als Alonso, leverde in de slotfase een fraai gevecht af met drievoudig winnaar Helio Castroneves. De voormalig Formule 1-coureur hield na een inhaalactie met drie ronden te gaan in de laatste ronden het hoofd koel en bracht zijn auto als eerste over de streep.

In de openingsfase werd de race stilgelegd na een zware crash van regerend IndyCar-kampioen Scott Dixon en de Brit Jay Howard. Laatstgenoemde knalde in de eerste bocht in de muur en kwam vervolgens de baan weer op. Daar reed Dixon er vol bovenop, waarna de Nieuw-Zeelander een stuk door de lucht vloog en achterwaarts tegen de afzetting aan de binnenkant van de baan knalde.

Bekijk de crash van Dixon en Howard

Crashes

Zowel Dixon als Howard bleef wonderwel ongedeerd. De race werd wel enige tijd stilgelegd om de baan op te ruimen en het hek langs de baan te repareren. Ook later in de race waren er nog diverse crashes, waaronder een met meerdere auto's met nog achttien ronden te gaan.

Alonso reed continu in de top tien en liet op geen enkele manier blijken dat hij aan zijn eerste race op een oval-circuit meedeed. De Spanjaard reed zelfs een flink aantal ronden aan de leiding en haalde zijn concurrenten regelmatig met ogenschijnlijk veel zelfvertrouwen in.

Honda had echter problemen met de betrouwbaarheid op Indianapolis. Ook Alonso's teamgenoot Ryan Hunter-Reay was onder anderen slachtoffer van een kapotte motor. Voor Alonso was het uitvallen extra wrang, omdat de Honda-motor hem de afgelopen jaren in de Formule 1 al zo vaak in de steek heeft gelaten.

'Triple crown'

De Indianapolis 500 was voor Alonso dit seizoen een eenmalig uitstapje in zijn jacht op de 'Triple crown of motorsports', het winnen van de Grand Prix van Monaco, de 24 uur van Le Mans en de Indianapolis 500. Alonso heeft 'slechts' de GP van Monaco gewonnen. Alleen de Brit Graham Hill slaagde ooit in die uitdaging.

Alonso liet na zijn uitvalbeurt weten zeker terug te willen keren op Indianapolis. Over twee weken doet hij voor het Formule 1-team van McLaren eerst weer mee aan de Grand Prix van Canada.