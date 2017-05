Volleyballers plaatsen zich voor het eerst sinds 2002 voor WK

Nederland had tegen de Slowaken voldoende aan twee gewonnen sets om zich te kwalificeren. Het is de eerste keer sinds 2002 dat Oranje zich plaatst voor het WK en de twaalfde keer dat de ploeg naar een mondiaal eindtoernooi gaat.

In 1994 boekte Nederland met de tweede plaats op het WK het beste resultaat. Twee jaar later werd Oranje in Atlanta olympisch kampioen. Het WK begint in 2018 op 10 september en de finale is op 30 september.

De eerste vier WK-kwalificatiewedstrijden had Nederland al gewonnen toen de equipe van Vermeulen zondag in het Omnisportcentrum in Apeldoorn aantrad tegen Slowakije.

Lastig

De Slowaken maakten het Nederland behoorlijk lastig. Nadat de eerste set met 25-27 werd verloren door Oranje, trok Nederland de tweede set met 26-24 naar zich toe. Toen de Slowaken na winst in de derde set (25-22) een 12-2-voorsprong hadden gepakt, moest Oranje even in de achtervolging.

De volleyballers pakten die set echter met 25-16, waarmee het WK-ticket werd veiliggesteld. De beslissende set werd met 15-9 gewonnen.