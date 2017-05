Schippers vierde op 200 meter bij Diamond League in Eugene

De 24-jarige Schippers kwam in een tijd van 22,30 over de eindstreep. Haar concurrente Elaine Thompson uit Jamaica, olympisch kampioen op de 200 meter, werd derde in 21,98.

De Amerikaanse Tori Bowie pakte de winst (21,77) en ook Shaunae Miller, uitkomend namens de Bahama's, was sneller dan Schippers: 21,91.

Begin deze maand kwam Schippers bij de Diamond League-wedstrijd in Doha ook niet tot winst. Toen werd ze tweede achter Thompson in 22,45.

Op de Olympische Spelen van vorig jaar in Rio de Janeiro moest Schippers op de 200 meter eveneens haar meerdere erkennen in Thompson. Vorig jaar verzekerde ze zich van de eindzege in de Diamond League.

Schippers opende haar outdoorseizoen vorige maand in Californië, waar ze op de 200 meter een tijd van 22,29 neerzette. Op 11 juni doet ze mee aan de FBK Games in Hengelo.