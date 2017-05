Volleyballers zetten grote stap naar WK met zege op Oostenrijk

De ploeg van coach Gido Vermeulen versloeg Oostenrijk op het WK-kwalificatietoernooi met 3-2, nadat het eerder met 2-1 in sets achter stond (25-22, 22-25, 23-25, 25-22 en15-8).

Het was de vierde zege op rij voor de equipe. Oranje kan de tickets voor het toernooi in Italië en Bulgarije zelfs al boeken als Slowakije later op zaterdag van Griekenland verliest. Anders kan Oranje dat zondag in Apeldoorn tegen Slowakije op eigen kracht doen.

Vermeulen zag hoe zijn spelers in de derde set een voorsprong van 23-21 weggaven. In de vierde set haalde Kay van Dijk de setwinst op 24-22 binnen en daarna stoomde Oranje in de vijfde set door naar de zege.

Volleybalsters

In Hoogeveen ging het Nederlandse vrouwenteam iets later op de dag onderuit in het tweede oefenduel met Italië. De formatie van de nieuwe bondscoach Jamie Morrison ging met 3-1 onderuit (25-17,18-25,13-25 en 20-25).

Oranje was vrijdag bij het debuut van Morrison nog met 3-1 te sterk voor Italië. Nederland bereidde zich met de twee oefenwedstrijden tegen Italië voor op het WK-kwalificatietoernooi van komende week in Azerbeidzjan.