Luiten klimt naar zestiende plaats bij PGA Championship

De Zuid-Hollander ging op Wentworth Club in Virginia Water rond in 72 slagen (par) en steeg daardoor drie posities in het klassement.

De omstandigheden maakten het zwaar, zegt Luiten op zijn website. "Er stond veel wind en het was vandaag echt heel pittig."

Een double bogey op de vierde hole wierp hem wat terug, maar Luiten wist zich terug te vechten. "Met een ronde van 72 in deze wind sta ik nog steeds op een mooie positie. Het veld staat dicht bij elkaar en als ik morgen een goede ronde aan de gang krijg, drie of vier onder, dan is er nog heel wat mogelijk."

Luiten begint met 214 slagen achter zijn naam aan de slotdag van het toernooi. De Australiër Andrew Dodt heeft met 208 slagen de leiding.