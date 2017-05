Hockeysters Den Bosch pakken achttiende titel in twintig jaar

Den Bosch zegevierde in de uitwedstrijd al met 0-1, waardoor de overwinning in de thuiswedstrijd ruimschoots voldoende was.

In de laatste twintig seizoen slaagde Den Bosch er alleen in 2009 en 2013 niet in om kampioen te worden. Beide keren was het toen Amsterdam dat met de landstitel aan de haal ging.

Den Bosch nam zaterdag een voorsprong van 2-0 dankzij treffers van Imme van der Hoek en Marlies Verbruggen. Amsterdam kwam vervolgens niet verder meer dan een doelpunt van Charlotte Vega.

Paumen

Maartje Paumen speelde na dertien jaar haar laatste duel voor Den Bosch. De 31-jarige aanvoerster van de club uit de Hoofdklasse verkast naar het Belgische Royal Antwerp.

Paumen speelde sinds 2004 voor Den Bosch, waarmee ze elf keer landskampioen werd en negen keer de EHCCC (het Europees kampioenschap voor clubteams) won.