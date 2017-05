De Randamie weigert wereldtitel te verdedigen tegen 'valsspeelster' Justino

De Randamie veroverde in februari als eerste Nederlandse vrouw ooit een mixed martial arts (MMA)-wereldtitel. De UFC hoopte dat ze in juli haar titel zou verdedigen tegen Justino, maar dat affiche is van de baan.

"Germaine zal niet tegen Cyborg vechten, want ze is een bewezen valsspeelster. Wij vinden niet eens dat ze thuishoort in de UFC", zo schrijft manager Brian Butler van De Randamie in een statement volgens ESPN.

Justino werd in 2011 na haar overwinning op Hiroko Yamanka positief getest op het verboden middel stanozolol. Daarop werd ze voor een jaar geschorst.

In december werd de kampioen in het vedergewicht positief getest op het gebruik van het middel spironolactone, maar sancties bleven uit. Het Amerikaanse antidopingagentschap USADA verleende haar namelijk therapeutische vrijstelling voor het gebruik van dat middel.

Verdacht

Hoewel Justino in haar loopbaan dus 'slechts' één keer is betrapt op het gebruik van verboden middelen, heeft het management van De Randamie er geen vertrouwen in dat de strijd om de wereldtitel eerlijk zal verlopen.

"Ook al blijven ze haar streng controleren, Justino blijft voor altijd verdacht. Ze zoekt altijd wel weer een weg om het systeem te omzeilen in plaats van zich netjes aan de regels te houden. Als dat het enige gevecht is dat de UFC in gedachten heeft, dan wachten wij rustig af."

Justino hekelt de uitspraken van De Randamie. "Ze durft het niet tegen mij op te nemen, dus dit is gewoon een van haar excuses om mij te ontlopen. Dat is niet mijn probleem, maar die van de UFC."