Rossi mag ziekenhuis weer verlaten na trainingsongeluk

Volgens de artsen herstelt de negenvoudig wereldkampioen goed. De coureur van Yamaha liep bij het ongeluk lichte nier- en leverschade op.

De 38-jarige Rossi belandde in het ziekenhuis door een zware val. De eerste diagnose luidde milde verwondingen aan borst en buik en geen breuken.

Yamaha meldde in een medische update dat Rossi nog wel veel pijn heeft. Het is onduidelijk of hij kan starten in de volgende race van de MotoGP op 4 juni. Dan staat de Grote Prijs van Italië op de agenda.

Rossi was tot zondag klassementsleider in de MotoGP. Door een valpartij vlak voor de finish op het circuit van Le Mans in de Grand Prix van Frankrijk moest hij de leiding afstaan aan zijn Spaanse Yamaha-teamgenoot Maverick Viñales.