Bertens door opgave Doi opnieuw in finale Neurenberg

Bertens zag haar Japanse opponente Misaki Doi bij een stand van 6-2 en 0-1 in het voordeel van de Nederlandse opgeven.

De nummer negentien van de wereld steekt in goede vorm. Ze won in Neurenberg vrij overtuigend van achtereenvolgens Katharina Gerlach, Annika Beck en Alison Riske.

Ook Doi, de nummer 64 van de wereld, had weinig in te brengen tegen de sterk serverende Bertens. De Japanse liet zich na de eerste set behandelen aan haar rug en begon zelfs met winst van de eerste game in de tweede set, maar besloot toch op te geven.

Krejcokova

Bertens speelt in de finale tegen de verrassende Tsjechische Barbora Krejcikova, die via het kwalificatietoernooi tot het hoofdschema was doorgedrongen.

De nummer 254 van de wereldranglijst versloeg de Roemeense Sorana Cirstea in drie sets: 6-4 4-6 6-0.

Bertens (25) speelde twee keer eerder tegen de vier jaar jongere Krejcikova. In 2015 won ze op gravel in Polen (3-6 6-1 6-1), maar op het hardcourt in Hobart was de jonge Tsjechische in datzelfde jaar de betere speelster: 6-4 7-6 (1).

Tomljanovic

Vorig jaar won Bertens de titel op het Duitse gravel. Het toernooi in Neurenberg geldt als laatste voorbereidingstoernooi voor Roland Garros, dat zondag begint.

Eerder op vrijdag bleek dat Bertens het in de eerste ronde van het Grand Slam-toernooi opneemt tegen de Australische Ajla Tomljanovic.