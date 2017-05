Olympisch zwemkampioen Chalmers mist WK door hartoperatie

Chalmers heeft een aandoening die ervoor zorgt dat hij een extreem snelle hartslag heeft, en dat leidt tot hartkloppingen. Het is onverantwoord om mee te doen in Hongarije, aldus de Australische bond.

"Het was geen makkelijke beslissing om te nemen, maar na overleg met doktoren en coaches Peter Bishop en Jacco Verhaeren kwamen we tot de conclusie dat we dit moesten doen", staat in een verklaring.

Bij de Spelen in Rio bleef de 18-jarige Chalmers in augustus vorig jaar op het koningsnummer de Belg Pieter Timmers en de Amerikaanse titelverdediger Nathan Adrian voor. "Het is voor Kyle beter dat de ingreep nu al gebeurt. Na een revalidatieperiode moet hij er bij de commonwealth Games in 2018 weer staan", aldus Bishop.

De WK langebaan zijn van 14 tot en met 30 juli.