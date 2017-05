Sportminnend Engeland diep geraakt door explosie in Manchester

In de Manchester Arena was een concert van de Amerikaanse zangeres Ariana Grande net afgelopen toen de ontploffing plaatsvond. De politie gaat uit van een terroristische aanslag.

Manchester City-aanvoerder Vincent Kompany was één van de eersten die via Twitter zijn medeleven betuigde aan de nabestaanden.

"Ik wil mijn diepste medeleven betuigen aan de families van de slachtoffers. Dit is een droevige dag voor de stad Manchester", aldus de Belg.

Ook zijn club liet van zich horen. "Met groot verdriet horen we van de verschrikkelijke gebeurtenissen in de Arena. Onze harten gaan uit naar alle betrokkenen en naar alle hulpdiensten in onze stad."

De voormalig profvoetballers Gary Lineker en Rio Ferdinand zijn eveneens geschokt. "Echt verschrikkelijk nieuws uit de geweldige stad Manchester. Mijn gedachten zijn bij alle betrokkenen", schrijft Lineker op Twitter.

Ferdinand liet zich op hetzelfde medium in soortgelijke bewoordingen uit. "Net het nieuws gehoord over wat er is gebeurd in Manchester. Ik hoop dat iedereen veilig is en van zich laat horen."