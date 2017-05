Europa League-finalist United diep geschokt door aanslag in Manchester

"We zijn diep geschokt door de verschrikkelijke gebeurtenissen gisteravond in de Manchester Arena. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar alle betrokkenen'', twitterde de voetbalclub uit de Engelse stad, die woensdag in Stockholm de finale van de Europa League speelt tegen Ajax.

De UEFA sloot zich bij de woorden van United aan. "Onze gedachten zijn bij de slachtoffers en de families van de getroffen personen", schreef de Europese voetbalbond eveneens op Twitter.

Ook Ajax stak daarop alle betrokkenen van de aanslag een hart onder de riem. "Het hart van Amsterdam is bij Manchester. Onze gedachten zijn bij de slachtoffers en hun dierbare nabestaanden."

De algemeen directeur van de Amsterdamse club en oud-doelman van United, Edwin van der Sar, deed zijn zegje op zijn eigen account. "Mijn hart en respect gaan uit naar de mensen die hun leven of geliefden hebben verloren bij de aanslag van gisteren in Manchester."

United vliegt evenals Ajax dinsdag naar Stockholm voor de finale. Het is nog niet bekend of beide finalisten woensdag de eindstrijd met rouwbanden spelen of met een minuut stilte de slachtoffers van de aanslag herdenken.

Kompany

Niet alleen United, Ajax en de UEFA spraken hun ongeloof uit over de aanslag, ook de rest van sportminnend Engeland kon het nieuws amper bevatten.

Manchester City-aanvoerder Vincent Kompany was één van de eersten die via Twitter zijn medeleven betuigde aan de nabestaanden.

"Ik wil mijn diepste medeleven betuigen aan de families van de slachtoffers. Dit is een droevige dag voor de stad Manchester", aldus de Belg.

Ook zijn club liet van zich horen. "Met groot verdriet horen we van de verschrikkelijke gebeurtenissen in de Arena. Onze harten gaan uit naar alle betrokkenen en naar alle hulpdiensten in onze stad."