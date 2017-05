Azarenka wil halfjaar na geboorte zoon meedoen aan Wimbledon

De Wit-Russische is inmiddels weer vol in training en zal nog voor Wimbledon haar officiele rentree maken.

"De komende dagen rond ik mijn schema voor de weken voor Wimbledon af, ik houd jullie op de hoogte", schrijft de 27-jarige Azarenka maandag op Twitter. Ze zal voorafgaand aan Wimbledon één grastoernooi spelen.

De voormalige nummer één van de wereld kwam een jaar geleden voor het laatst in actie. Ze moest toen in de eerste ronde van Roland Garros met een knieblessure opgeven en onthulde kort daarna dat ze zwanger is. In december werd haar zoon Leo geboren, waarna ze voorzichtig weer begon met trainen.

Inmiddels voelt Azarenka dat ze toe is aan de volgende stap. "Ik voel me klaar om weer wedstrijden te spelen. Bovendien heeft Leo min of meer gezegd dat hij Londen en Wimbledon wil zien'', grapt Azarenka, die in 2011 en in 2012 de halve finale haalde op Wimbledon.

Op Roland Garros, dat op zondag 28 mei van start gaat, zal Azarenka nog niet in actie komen. Het einige Grand Slam-toernooi dat ze ooit wist te winnen was de Australian Open in 2012 en 2013.