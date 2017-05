Olympisch roeikampioene Paulis met nieuwe partner Keijser naar EK

De Nederlandse roeibond maakte maandag de ploeg bekend voor de EK. De 23-jarige Paulis veroverde vorige zomer in Rio de Janeiro goud in de lichte dubbeltwee met Maaike Head.

Het duo werd uitgeroepen tot sportploeg van het jaar. Head (33) besloot dit jaar geen wedstrijden te roeien en zich volledig te richten op haar werk als arts.

De 20-jarige Keijser geldt als een aanstormend roeitalent. Ze viel vorig jaar al op in de lichte skiff. Keijser won in deze niet-olympische boot de wereldbeker in Varese en de wereldtitel bij de beloften in Rotterdam.

Paulis en Head voeren sinds maart 2015 samen. In aanloop naar de Spelen in Rio brak Head bij een val met de fiets twee ribben, maar ze was net op tijd hersteld voor de olympische race, waarin het duo dus goud pakte.