Herlings eindigt knap als tweede in Duitse MXGP-wedstrijd

De 22-jarige Brabander schreef de eerste manche op zijn naam, maar eindigde in de tweede manche achter Antonio Cairoli.

Herlings bleef de Italiaanse klassementsleider in de eerste manche nog net voor. In de tweede manche waren de rollen echter omgedraaid, waardoor Cairoli zich verzekerde van de eindzege.

Het resultaat van de tweede manche is namelijk beslissend. In het algemeen klassement neemt Herlings de zesde plek in. Cairoli heeft 84 punten meer.

Zijn zege in de eerste manche was voor Herlings alweer zijn derde overwinning van het seizoen. Twee weken geleden was hij de sterkste in beide races in Letland.

Herlings is bezig aan zijn eerste jaar in de MXGP. Door een gebroken middenhandsbeentje tijdens de voorbereiding kon de drievoudig wereldkampioen in de MX2 niet fit aan het seizoen beginnen.