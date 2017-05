Verhoeven ondanks winst tegen Lazaar kritisch op zichzelf

"Het had beter gekund", zegt de 28-jarige Brabander voor de camera van De Telegraaf. "We gaan terug de sportschool in. Bespreken, kijken en analyseren."

Verhoeven slaagde er niet in de zwaarlijvige Lazaar knock-out te slaan, maar werd wel door de jury unaniem tot winnaar uitgeroepen. 'The Prince of Kickboxing' vindt dat een terechte beslissing.

"Ik wist van tevoren al dat Ismael gewoon goed kan vechten. In tegenstelling tot de buitenwacht, die hem niet kende. Hij heeft het kickboksspelletje gewoon heel goed onder de knie. Dat heeft hij laten zien."

Volgens de wereldkampioen in het zwaargewicht bij Glory is er één verschil tussen hem en Lazaar. "Ik begrijp het nog net iets beter. Maar ja, weet je, we hebben gedaan wat we moesten doen."

Complete vechter

Waar Ismael het vooral moest hebben van zijn armen, daar liet Verhoeven zien over veel meer capaciteiten te beschikken. "Ik probeer op alle vlakken te scoren", legt laatstgenoemde uit.

"Een heleboel kickboksers gaan vaak voor het hoofd. Anderen zoeken heel vaak de benen en weer anderen moeten het vooral van klappen op het lichaam hebben. Bij mij is alles eigenlijk verdeeld. Dus wat dat betreft ben ik een heel complete vechter."

Het duel met Lazaar was voor Verhoeven zijn eerste gevecht sinds hij in december van Badr Hari won in het "kickboksgevecht van de eeuw" in Oberhausen. Net als zaterdag stond ook daar geen wereldtitel op het spel, maar de verwachting is dat dat snel komt.