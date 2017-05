Warriors winnen ook derde duel met Spurs in Conference-finale

De Warriors zijn nog één overwinning verwijderd van het bereiken van de NBA-finale. De vierde wedstrijd in de best-of-sevenserie is maandagavond ook in San Antonio.

Kevin Durant was de topscorer bij de Warriors met 33 punten. De ploeg uit Californië is nog ongeslagen in de elf play-off wedstrijden. Dat is een evenaring van het NBA-record.

De kampioen van de Western Conference speelt om de NBA-titel tegen de kampioen uit de Eastern Conference. De finale in de oostelijke divisie gaat tussen Boston Celtics en Cleveland Cavaliers, daarin staat Cleveland op een 2-0 voorsprong. Deze teams spelen zondagavond hun derde duel.