Verhoeven beste in prestigieus gevecht tegen Lazaar

Beide mannen zijn wereldkampioen zwaargewicht, alleen voor verschillende organisaties. Er stond in de Brabanthallen dan ook geen wereldtitel op het spel. Lazaar maakte in Den Bosch zijn debuut voor Glory, de organisatie waar Verhoeven al enige tijd onder contract staat.

De 1,96 meter lange Verhoeven hoopte van zijn lengte en reach te profiteren tegen de 14 centimeter kleinere Lazaar. Het gevecht begon zeer aftastend, maar Verhoeven wist wel de eerste twee rondes unaniem naar zich toe te trekken.

Verhoeven werd ook in de rondes daarna door de juryleden vrijwel unaniem uitgeroepen tot winnaar, waardoor hij de voor Marokko vechtende Lazaar uiteindelijk eenvoudig op punten versloeg.

Het was het eerste gevecht voor Verhoeven sinds hij in december van Badr Hari won in het "kickboksgevecht van de eeuw" in Oberhausen. Daar stond eveneens geen wereldtitel op het spel, maar de verwachting is dat dat snel komt.