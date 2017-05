Djokovic na zege op Thiem naar finale Masterstoernooi Rome

Thiem was in de kwartfinales nog verrassend te sterk voor Rafael Nadal, maar tegen Djokovic was de Oostenrijker totaal niet opgewassen. Na een uur spelen stapte de Serviër als winnaar van de baan.

De nummer twee van de wereld sleepte de eerste set met 6-1 binnen, waarna het krachtsverschil in het tweede bedrijf nog wat groter was: 6-0.

Het was voor Djokovic een drukke dag. De Serviër werkte zaterdag eerst het restant van zijn partij in de kwartfinales tegen Juan Martin Del Potro af. Nadat hij de eerste set op vrijdag had gewonnen, was Djokovic zaterdag ook de beste in het tweede bedrijf.

Zverev

In de finale is de pas 20-jarige Duitser Zverev zijn opponent. Die bereikte de eindstrijd zaterdag dankzij een zege in drie sets op de Amerikaan John Isner: 6-4, 6-7 (5) en 6-1.

Zverev won dit jaar al twee toernooien. De huidige nummer zeventien van de wereld was beste in München en Montpellier.