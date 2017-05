Hockeyers Kampong veroveren eerste landstitel sinds 1985

De ploeg van coach Alexander Cox zegevierde in Rotterdam opnieuw na shoot-outs: 3-4. Na de reguliere speeltijd was de stand 2-2.

Het eerste duel in de finale eindigde afgelopen woensdag in Utrecht in 1-1. Thuisploeg Kampong nam daarna de shoot-outs ook al beter (5-4).

Rotterdam moest daardoor zaterdag voor eigen publiek winnen om de derde en beslissende wedstrijd af te dwingen. Daar slaagde de kampioen van 2013 niet in.

Voor Kampong is het bij de mannen de zevende landstitel. In 1985 werd de club uit Utrecht voor de laatste keer kampioen van Nederland.

Regen

Binnen een halve minuut leidde Kampong zaterdag met 0-1 door een treffer van Bjorn Kellerman (ex-Rotterdam). Vijf minuten later was het in de stromende regen alweer gelijk door een mooie tip-in van Seve van Ass (1-1).

Ploeggenoot Jeroen Hertzberger verzuimde daarna Rotterdam uit een strafbal op voorsprong te zetten. Doelman David Harte redde fraai.

Kampong kwam ook in de tweede helft snel tot scoren. Constantijn Jonker zorgde uit een voorzet van Jip Janssen voor 1-2. Kort daarna schoot Kellerman op de paal.

Dankzij Hertzberger wist Rotterdam alsnog shoot-outs af te dwingen. Harry Martin miste namens Rotterdam de tiende en laatste doelpoging waarna voor het dolblije Kampong het feest in de Maasstad kon beginnen.