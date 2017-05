Verhoeven verwacht 'oorlog' in kickboksgevecht tegen Lazaar

"Zijn bijnaam is de Tank, dus het gaat zeker oorlog worden", zegt Verhoeven vrijdag voor de camera van NUsport.

"Lazaar staat er niet voor niks, Glory (de kickboksorganisatie waar Verhoeven bij aangesloten is, red.) zet daar niet zomaar iemand neer. Hij heeft al de nodige grote namen verslagen, het is zeker een geduchte tegenstander."

Beide Nederlanders zijn regerend wereldkampioen kickboksen bij de zwaargewichten, alleen voor verschillende organisaties. Omdat Lazaar zijn debuut maakt voor Glory staat er zaterdag nog geen wereldtitel op het spel, maar Verhoeven noemt het niettemin "een superfight". "Ik heb er echt zin in, na anderhalf jaar zijn we terug in Nederland."

Armlengte

Het gevecht tussen de twee Nederlanders zal vijf rondes duren. Over zijn tactiek tegen de 1,82 meter lange Lazaar is Verhoeven (1,96) duidelijk.

"Mijn armlengte is langer dan die van hem, dus voordat hij bij mij is heb ik hem al minimaal één keer geraakt. En dan moet hij mij nog maar eens zien te raken."

"Ik denk dat ik tactisch een van de sterkste vechters ben die er is", vervolgt de wereldkampioen. "Ik ben altijd bezig met hoe ik mijn tegenstander het best kan aanpakken. Ismael is fit voor zijn fysiek, maar hij gaat toch snel moe worden."

Badr Hari

De partij tegen Lazaar wordt de eerste wedstrijd van Verhoeven sinds hij in december van Badr Hari won in het "kickboksgevecht van de eeuw" in Oberhausen. Ook daar stond geen titel op het spel, maar Verhoeven verwacht die binnenkort wel weer officieel te verdedigen.

"Er gaat zeker nog een titelgevecht komen, er zijn binnen Glory wel wat contenders. Maar ik kan daar nu nog niets over zeggen."

Tevens staat er een rematch tussen Verhoeven en Badr Hari gepland. Die zou eind dit jaar plaats moeten vinden. Hari zit in de tussentijd een celstraf van zeven maanden uit voor de zware mishandeling van zakenman Koen Everink.

Het kickboksgala in de Brabanthallen begint zaterdag om 17.30 uur. Het gevecht tussen Verhoeven en Lazaar zal veel later starten.