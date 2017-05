Wright kan niet bevatten dat hij zes matchdarts miste tegen Van Gerwen

"Ik kan niet geloven dat ik zoveel dubbels heb gemist", aldus de Schot, die in de Londense O2 Arena bij een voorsprong van 10-9 dubbel zestien miste en daarna vijf keer dubbel acht onbenut liet. Van Gerwen profiteerde en won de eindstrijd met 11-10.

"Je kunt niet zes darts missen op een dubbel, zeker niet tegen de nummer één van de wereld en tweevoudig wereldkampioen", besefte Wright. "Ik moet hiervan leren."

Eerder op de avond was de 47-jarige Wright in de halve finale wel te sterk voor Phil Taylor en ook tegen Van Gerwen was hij aanvankelijk uitstekend bezig. Na negen legs leidde hij met 7-2, maar dat was dus niet genoeg om zijn eerste Premier League-titel binnen te slepen.

"Ik had gewoon moeten winnen, maar die kans is nu weg. Laat ik maar vast aan het volgende toernooi gaan denken", baalde Wright.

Trainen

Voor de 28-jarige Van Gerwen is het al zijn derde Premier League-titel, nadat hij eerder in 2013 en 2016 de sterkste was. Zeker de laatste anderhalf jaar lijkt de Brabander onverslaanbaar, maar Wright houdt hoop dat ook hij ooit de Premier League zal winnen.

"Je moet leren wat verliezen is voordat je kunt winnen. Ik ga nu niet meer verliezen, de zeges gaan komen. Eerst ga ik weer trainen en de volgende keer versla ik Van Gerwen."

Wright hield aan zijn finaleplaats in de O2 Arena wel 120.000 pond, omgerekend ongeveer 140.000 euro, aan prijzengeld over. Van Gerwen kreeg een cheque van 250.000 pond (290.000 euro).