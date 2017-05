Skiester Holmlund vertoont herstel vijf maanden na zware crash

De Zweedse skifederatie liet donderdag in een medische update weten dat Holmlund familie en vrienden begint te herkennen en zich verbaal kan uiten.

De 29-jarige skiester kwam op 19 december tijdens een training in Italië ten val en liep daarbij hoofdletsel op. Holmlund, die bij de Olympische Winterspelen van 2014 in Sochi brons pakte op het onderdeel skicross, moest met spoed worden geopereerd wegens een bloeding in haar hersenen.

Ze verkeerde lang in kritieke toestand, maar inmiddels gaat het de goede kant op.

Het is de bedoeling dat de Zweedse in juli vanuit het ziekenhuis van Danderyd naar haar woonplaats Sundsvall gaat om verder te herstellen. De artsen denken dat Holmlund wel een blijvende hersenbeschadiging overhoudt aan haar crash, al is nog onduidelijk in welke mate.