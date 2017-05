Van Gerwen hield geen rekening meer met zege in finale Premier League

"Dit is geweldig, ik dacht echt dat ik zou gaan verliezen", vertelde de opgeluchte Nederlander na de met 11-10 gewonnen finale bij de podiumceremonie. "Normaal gesproken benut Peter gewoon een van zijn vele dubbels. Maar om de één of andere reden miste hij."

Wright kon zijn zenuwen met de titel in zicht schijnbaar niet de baas en daarvan profiteerde Van Gerwen. "Hij werd misschien toch te nerveus, terwijl ik tot het einde toe cool en relaxed bleef. Dit is een fantastisch moment in mijn loopbaan."

"Het was echt een gekke wedstrijd. Het is zuur voor Peter, vroeg of of laat gaat hij echt wel een groot toernooi winnen, dat weet ik zeker. Hij heeft zichzelf vandaag geen plezier gedaan."

Comeback

Met de overwinning bekroonde de Nederlander een spectaculaire comeback. Bij de pauze keek hij in de O2 in Londen nog tegen een 7-3 achterstand aan.

"Ik vond mezelf eerlijk gezegd niet zo goed spelen", gaf Van Gerwen toe. "Zeker in het begin liet ik een aantal kansen liggen. Op een gegeven moment zei ik tegen mezelf: Michael, je moet er meer voor doen. Na de pauze speelde ik wel weer goed en had ik een geweldige comeback."

"Ik had toen het gevoel dat ik meer verdiende. Ik weet niet hoe hij die dubbels miste, maar dat maakt mij niks uit. Ik heb gewonnen."