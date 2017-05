Van Gerwen pakt eindzege in Premier League Darts na comeback tegen Wright

Van Gerwen overleefde bij een 10-9 achterstand zes matchdarts om vervolgens zelf wat later genadeloos toe te slaan.

De 28-jarige Brabander schreef de lucratieve topcompetitie met de beste darters ter wereld in 2013 en vorig jaar ook op zijn naam. In 2014 en 2015 verloor Van Gerwen de eindstrijd van respectievelijk Raymond van Barneveld en Gary Anderson.

Van Gerwen verdiende met zijn eindzege in de Premier League een cheque van 250.000 pond, omgerekend ruim 290.000 euro.

Eerder op de dag had 'Mighty Mike' zich ten koste van Gary Anderson (10-7) voor de finale geplaatst. Wright rekende in de andere halve finale met 10-9 af met Phil Taylor.

Valse start

Wright ging in de eindstrijd fel van start en liep in razendsnel tempo weg bij Van Gerwen. De eerste drie legs gingen allemaal naar de 47-jarige Schot.

Van Gerwen kwam ook na die valse start maar moeizaam in zijn ritme. Hij knokte zich weliswaar terug naar 2-5, maar moest na een nieuwe dip met een 3-7 achterstand gaan pauzeren.

Na de onderbreking schroefde Van Gerwen het tempo en zijn niveau op. Met een knappe 86-finish kwam hij terug tot 5-7. Wright won daarna nog wel een leg, maar slaagde er niet in de comeback van de Nederlander te stuiten.

Matchdarts

Van Gerwen won vijf van de eerste zes legs na de pauze, bracht de stand daarmee weer in evenwicht (8-8), maar had daarna moeite om de genadeklap uit te delen. Bij een stand van 9-9 gooide Wright 96 uit, kwam op 10-9 en kreeg daarna in een leg die Van Gerwen was begonnen de kans om zijn eerste Premier League-titel veilig te stellen.

'Snakebite' bezweek echter onder de druk en miste maar liefst zes matchdarts. Hij kon het verlies van die leg niet meer van zich afzetten en zag de overwinning alsnog naar Van Gerwen gaan.

Van Gerwen was vorige week, na in totaal vijftien speelronden, als eerste geëindigd in de reguliere stand van de Premier League. In Londen streden donderdag alleen de beste vier darters van het seizoen om de felbegeerde hoofdprijs.

De topcompetitie begon in februari met tien darters, onder wie ook Raymond van Barneveld en Jelle Klaasen. Die laatste moest na de eerste fase al afhaken, Van Barneveld werd in de tweede fase uitgeschakeld.