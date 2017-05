Van Gerwen ten koste van Anderson naar finale Premier League Darts

De Nederlandse nummer één van de wereld rekende in de halve eindstrijd af met de Schot Gary Anderson: 10-7.

Van Gerwen staat later op de avond in de finale in de O2 van Londen tegenover Peter Wright of Phil Taylor. De landgenoot van Anderson en de Engelsman nemen het in de tweede halve finale tegen elkaar op.

Van Gerwen won de prestigieuze Premier League in 2013 en 2016. Beide keren versloeg hij Taylor in de finale. In 2014 en 2015 verloor de tweevoudig wereldkampioen van respectievelijk Raymond van Barneveld en Anderson.

Voor de winnaar in Londen ligt een cheque van 250.000 pond klaar, omgerekend ruim 290.000 euro.

Wisselvallig

Van Gerwen begon donderdag wisselvallig aan zijn partij tegen Anderson. Hij werd gelijk gebroken, maar herstelde zich knap door de drie daaropvolgende legs wel naar zich toe te trekken (3-1).

Van Gerwen slaagde er echter niet in die lijn door te trekken en zag Anderson al snel weer langszij komen. De Brabander verzuimde vervolgens om uit te lopen naar 5-3, waardoor beide spelers met een gelijke stand (5-5) de pauze ingingen.

Van Gerwen liet in het tweede gedeelte van de wedstrijd zijn ware klasse zien. Hij kwam in zijn eigen legs niet meer in de problemen en gaf Anderson bij 8-7 de genadeklap.

Van Gerwen sloot vorige week de reguliere competitie af als nummer één. Hij verzamelde 24 punten uit 15 duels, één meer dan runner-up Wright (23). Taylor (19) en Anderson (18) volgden op gepaste afstand.