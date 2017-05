Motorcoureur Hayden blijft op intensive care na aanrijding

"De situatie van de patiënt is onverminderd ernstig", laat het ziekenhuis weten in een verklaring. "Hij blijft op de intensive care. In de middag komt er een nieuwe update over zijn toestand."

De moeder en broer van Hayden zijn onderweg vanuit de Verenigde Staten om hun zwaargewonde familielid bij te staan. De 35-jarige coureur liep bij het ongeluk breuken op aan dijbeen en bekken, maar hij is nog te zwak om geopereerd te worden.

Hayden werd woensdagavond na het ongeluk naar een ziekenhuis van Rimini gebracht. Omdat zijn verwondingen zeer ernstig bleken, werd hij later naar de kliniek in Cesena gebracht.

In 2006 werd Hayden wereldkampioen in de MotoGP door Valentino Rossi af te troeven. Hayden reed zes jaar voor Honda en vier voor Ducati. Momenteel is hij World Superbike-coureur namens Red Bull-Honda.