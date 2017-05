'Van Gerwen is nog steeds de beste, maar niet meer oppermachtig'

"Ik ga niet zeggen dat Van Gerwen niet gaat winnen, maar het is minder vanzelfsprekend dan voorheen", zegt Stompé in gesprek met NUsport.

De oud-prof baseert zijn mening op de afgelopen weken, waarin Van Gerwen nog weleens een steekje liet vallen. Zo won hij slechts twee van zijn laatste vijf wedstrijden in de Premier League en kreeg hij twee weken geleden nog met 6-0 klop van Peter Wright in de finale van de European Darts Grand Prix.

"Hij is op een aantal punten kwetsbaar de laatste tijd", aldus Stompé. "Hij is niet meer zo constant als vorig jaar. Er zitten nu ook mindere punten in zijn wedstrijden. Hij start bijvoorbeeld niet altijd even scherp meer. Maar voor hetzelfde geldt worden mijn woorden vanavond geloochenstraft en staat hij er opeens wel weer."

Van Gerwen liet zich vorige week nog ontvallen dat hij het een "heel zwaar" Premier league-seizoen vond. Dat hij zich op de slotdag pas verzekerde van de eerste plaats in de reguliere competitie is volgens Stompé een indicatie dat de tweevoudig wereldkampioen niet langer oppermachtig is ten opzichte van zijn concurrenten.

Kind

"Hij is nog steeds de beste, maar niet oppermachtig. Als je twee jaar op rij alle toernooien wint die er toe doen, is het denk ik ontzettend moeilijk om de scherpte te behouden. Hij heeft onlangs ook een kind gekregen. Daar wil je toch ook wat van meekrijgen, zeker als het nog zo jong is."

"Wat dat betreft heb ik ook het idee dat er iets minder aandacht uitgaat naar het darten en dat hij dat op dit moment als een taak ziet."

Van Gerwen kan donderdag in de O2 Arena in Londen voor de derde keer in zijn loopbaan de Premier League op zijn naam schrijven. Om dat te doen, moet hij eerst in de halve eindstrijd zien af te rekenen met Gary Anderson, waarna in de eventuele finale Wright of Phil Taylor wacht.

Stompé durft zijn geld niet vol op één van de vier spelers te zetten. "Ik vind het lastig. Normaal gesproken zou ik dat blind op Van Gerwen doen. Maar voor mij zijn er dit jaar drie kanshebbers. Van Gerwen en Anderson de grootste en Wright als dark horse."

Taylor

"Ik denk dat Taylor kansloos is", stelt Stompé. "Hij heeft geen drive meer. Je ziet hem tegenwoordig veel meer bezig zijn met het publiek, al haalt hij nog steeds wel een acceptabel niveau."

Stompé vindt het goed voor de sport dat met name de top drie dichter naar elkaar toetrekt. "Het gat begint kleiner te worden. Op zich ben ik wel blij met die ontwikkeling. Ik gun Van Gerwen alles, maar ik weet ook dat ik me een paar jaar dood heb geïrriteerd aan Taylor toen die alles won."

"Je wist in zijn toptijd al van tevoren dat hij zou gaan winnen. Alleen wie er tweede werd was spannend. Dat wil je niet. Daar is ook geen lol aan. Je hoopt dat het allemaal wat spannender wordt, maar dat uiteraard wel een Nederlander aan het langste eind trekt."