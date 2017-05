Judoka Polling ondergaat tweede operatie in drie maanden

In februari was een operatie aan haar ellebogen noodzakelijk. De drievoudig Europees kampioene hoopt niettemin tijdig weer fit te zijn voor de WK van eind augustus in Boedapest.

"Het was behoorlijk onverwacht", zegt Polling over de operatie aan haar knie. "Er is wat weggehaald van de laterale meniscus en een ontsteking aan de voorkant en hopelijk ben ik vanaf nu vrij van kniepijn."

Polling dankte op Facebook alle betrokkenen voor de medewerking. "Er is supersnel gehandeld vorige week en ik ben onwijs blij dat dit zo snel geregeld kon worden."

"Zonder tegenvallers heb ik nog genoeg tijd om wedstrijdfit te worden voor het WK. Dat dit met pijnvrije ellebogen zou gaan gebeuren was al gebleken, maar nu dus hopelijk ook met een pijnvrije knie."

De 26-jarige Groningse besloot enkele maanden geleden om voor Nederland te blijven judo├źn, nadat ze enige tijd twijfelde over een overstap naar de Italiaanse bond.